Самарской области дадут меньше на компенсацию расходов на капремонт
Федеральный бюджет выделит Самарской области 93,657 млн рублей. Это 43% расходов областного бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан взноса на капитальный ремонт в 2017 г.
С 1 января 2016 г. в Самарской области утверждены компенсации неработающим собственникам жилых помещений. С 70 лет – в размере 50% от утвержденного взноса за капремонт, с 80 лет – в размере 100%. При этом льготы должны получать одинокие пожилые граждане или те, кто проживает в составе семьи, состоящей только из пенсионеров.
В сентябре прошлого года федеральное правительство выделило Самарской области на компенсацию расходов на капремонт 97,8 млн рублей.
Теги: капремонт, компенсация, самарская область, федеральный бюджет
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