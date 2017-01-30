Тольятти заработал на рекламе 134 млн рублей
Мэрия Тольятти отказалась включить в схему размещения наружной рекламы более половины предложений чиновников минимущества Самарской области. Всего было предложено 441 место под наружную рекламу. Мэрия согласовала только 194 места. В 247 случаях установка таких конструкций привела бы к нарушению требований ГОСТ и ухудшению внешнего архитектурного облика города.
За 9 месяцев прошлого года областные власти выдали разрешения на установку и эксплуатацию 51 рекламной конструкции в Тольятти. Еще 43 договора на 590 объектов наружной рекламы находятся в ведении местных властей, так как были заключены до 1 января 2015 г. (позднее полномочия были переданы минимущества).
На рекламе муниципалитет заработал за 2016 г. более 134 млн рублей.
«В ближайшее время требования к размещению наружной рекламы в Тольятти могут ужесточиться. В департаменте градостроительной деятельности мэрии готовится к утверждению положение об архитектурном облике города. По словам главы ведомства Аркадия Шишкина, в документе будут учитываться все аспекты – фасады зданий, рекламные конструкции, освещение города и т.д.», - сообщила мэрия Тольятти.
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