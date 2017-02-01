1 февраля 2017, 10:58

С 1 февраля ограничено число поездок граждан по социальной транспортной карте

По социальной транспортной карте с сегодняшнего дня жители Самарской области могут проехать в общественном транспорте 50 раз в месяц. Областное правительство утвердило предельное ежемесячное число поездок.

«Данное решение принято в целях эффективного использования бюджетных средств», - сообщает пресс-служба правительства. - В последние годы отмечается постоянный рост расходов областного бюджета на возмещение расходов транспортных организаций на перевозку по социальным картам жителя Самарской области и (или) единым социальным проездным билетам».

Это поможет сохранить «стоимость активации транспортного приложения социальной карты на уровне 270 рублей» и полностью возместить выпадающие доходы транспортных компаний на перевозку льготников.

В 2016 г. на эти цели направлено 1,302 млрд рублей. В этом году – 1,358 млрд рублей.

Теги: социальная транспортная карта, самарская область, ограничение числа поездок

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