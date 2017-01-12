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АвтоВАЗ вернется к пятидневке

АвтоВАЗ с 20 февраля вернется к полному рабочему графику - пять дней в неделю. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Четырехдневный режим работы был введен на АвтоВАЗе 17 октября 2016 г.  "с целью сохранения персонала".

Ранее сообщалось, что эта мера принята "в связи c продолжающимся падением спроса на автомобили в России".

В 2016 г. российские дилеры АвтоВАЗа продали 266 296 машин, что на 1% ниже показателя годичной давности.

Теги: автоваз, пятидневка

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