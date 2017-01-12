АвтоВАЗ вернется к пятидневке
АвтоВАЗ с 20 февраля вернется к полному рабочему графику - пять дней в неделю. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Четырехдневный режим работы был введен на АвтоВАЗе 17 октября 2016 г. "с целью сохранения персонала".
Ранее сообщалось, что эта мера принята "в связи c продолжающимся падением спроса на автомобили в России".
В 2016 г. российские дилеры АвтоВАЗа продали 266 296 машин, что на 1% ниже показателя годичной давности.
Теги: автоваз, пятидневка
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