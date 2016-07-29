Сегодня, 10:08

600 самарских домов оснастят новыми счетчиками

АО «Самарская сетевая компания» (АО «ССК») ищет подрядчика, который смонтирует в распределительных щитах многоквартирных домов новые приборы учета.

Стоимость контракта – 47,5 млн рублей. Исполнителя выберут 13 февраля.

Подрядчик должен установить около 1500 счетчиков в 613 многоквартирных домах, преимущественно в Промышленном и Кировском районах Самары. Сроки работ будут прописаны при заключении договора.

Теги: сск, счетчики

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