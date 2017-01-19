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Самарских осужденных плохо лечили

Прокуратура области в прошлом году выявила свыше 1800 нарушений требований закона при исполнении наказаний, а также содержании подозреваемых и обвиняемых под стражей. К ответственности привлечено свыше 800 должностных лиц.

Основные нарушения - недостаточное материально-бытовое и медицинское обеспечение осуждённых, ненадлежащая организация режима отбывания наказания, привлечение осуждённых к труду.

 

Теги: прокуратура, гуфсин

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