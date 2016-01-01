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Меркушкин: «Адресная соцподдержка направлена в пользу наиболее нуждающихся»

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин прокомментировал одобренные накануне изменения в региональные законы о соцподдержке.

«Принятые… поправки позволят перераспределить средства, которые мы направляем на соцзащиту, целенаправленно для людей, которые крайне нуждаются в дополнительной поддержке и которым сегодня очень тяжело», - цитирует пресс-служба губернатора.

Речь идет об изменениях на сумму 1,7 млрд рублей. «Эти средства позволят в полном объеме осуществлять выплаты на рождение третьего ребенка. Многие регионы в связи со сложной экономической ситуацией отказались от этой программы. Мы решили ее сохранить в полном объеме, и на эти цели запланировано 1,3 млрд рублей».

«Социальная поддержка скорректирована в пользу малоимущих и тех людей, которые в ней нуждается наиболее остро. Она позволит помочь тем, у кого доходы находятся на уровне 10-12 тысяч рублей … Это люди, которые в силу ряда причин оказались в трудной жизненной ситуации – не получили вовремя образование, росли в трудных условиях, не смогли стать успешными людьми и в итоге не заработали средства, которые бы позволили в пожилом возрасте сводить концы с концами. Кто-то может сказать: «Человек плохо работал, когда был молод», и, наверное, они будут правы. Но есть люди, у которых доход в месяц составляет от 8 до 10 тысяч рублей. Именно им мы будем выплачивать дополнительную, увеличенную более чем в 3 раза социальную выплату. И для них она будет существенной поддержкой».

Теги: соцподдержка, самарская область, губернатор

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