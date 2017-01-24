Сегодня, 09:20

В Самарской области на 66% превышен эпидемический порог для взрослого населения

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 23 по 29 января в Самарской области зарегистрировано 17 190 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 8153 случая.

Отмечено превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом на 25,8% и 21%, соответсвенно.

Больше всего превышены эпидемические значения для граждан 15 лет и старше – на 33,1% и на 66,3% соответственно.

За прошедшую неделю в Самарской области были полностью закрыты 4 школы и 4 детских сада, частично приостановлено обучение в 110 классах 24-х школ и 40 группах 21-го дошкольного учреждения.

Теги: роспотребнадзор, грипп

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