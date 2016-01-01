В Самарской области выпили больше молока
В прошлом году в Самарской области выросло потребление молочных продуктов на 0,1%. Область вошла в число 6-ти субъектов ПФО, где этот показатель увеличился, выяснили эксперты образовательной программы «Три молочных продукта в день» Союзмолоко.
Больше всего увеличилось потребление молока и молочных продуктов в Мордовии – на 1,9%. В Татарстане – на 0,9%, Чувашии – на 0,3%, в Пермском красе – на 0,4% и Оренбургской области – 0,5%.
В целом же по ПФО, сообщает Союзмолоко, потребление молочных продуктов снизилось на 3,2% - до 263,2 кг молочных продуктов в среднем на человека в пересчете на молоко (в 2015 г. - 272 кг). Лидером по падению уровня потребления стала Саратовская область, где этот показатель за год снизился на 9,8%. На втором месте - Республика Марий Эл со снижением потребления на 2,6%, на третьем - Нижегородская область с сокращением на 1,9%.
Теги: союзмолоко, самарская область, пфо
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