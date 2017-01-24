Сегодня, 17:09

Тольятти собирается ремонтировать пешеходные переходы

МКУ «Центр организации дорожного движения Тольятти» передал надземные пешеходные переходы на Автозаводском шоссе (около многопрофильной больницы) и на М5 (в районе Жигулевского моря) на содержание департаменту дорожного хозяйства и транспорта мэрии. У департамента есть полномочия провести диагностику и ремонт мостов, поясняет пресс-служба мэрии.

Всего в этом году департамент будет обслуживать 5 надземных и подземных пешеходных переходов. Кроме двух переданных мостов, это «подземки» на ул. Свердлова, Борковской и Новозаводской.

Два последних перехода «содержатся подрядчиком вместе с магистральными дорогами». Обслуживание трех оставшихся обойдется бюджету в сумму порядка 400 тыс. рублей в год.

В этом году мэрия планирует подготовить проект капремонта и путепровода на пересечении ул. Борковской и Вокзальной (из-за аварийного состояния движение там было закрыто прошлым летом) стоимостью 5,5 млн рублей. Отремонтировать мост планируется в 2018 г.

«По мере выделения финансирования» будут отремонтированы мостовые переходы на Автозаводском шоссе и в районе Жигморя.

В Тольятти сейчас закрыты два подземных перехода – на пр. Ленинский и Степана Разина. Первый, около ТРК «Русь-на-Волге», закрыли в прошлом году из-за его невостребованности по прямому назначению. Второй, возле «Пирамиды», - не достроен. Денег на его реконструкцию в бюджете пока нет.

Теги: Тольятти, подземные и надземные пешеходные переходы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.