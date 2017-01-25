Сегодня, 16:00

Самарская область вновь передает 4 га земли в Самаре компании СИНКО

Самарская область продлевает срок аренды земельного участка площадью 39 725 кв. метров на ул. Советской Армии, 300 в Самаре. Землю по просьбе СИНКО вновь передадут компании без торгов. На участке СИНКО реконструирует больницу восстановительного лечения.

В первый раз участок под недостроенной больницей СИНКО получила в 2015 г., когда был заключен договор концессии с областными властями. На 25 лет. Срок первого арендного соглашения истек в декабре 2016 г.

Как пояснили Самара. ру в СИНКО, больницу «Медгард» с профилем восстановительного лечения компания планирует открыть уже к концу весны. Строительные работы велись параллельно с оформлением бумаг, сказал собеседник Самара. ру.

Теги: синко, земля, медгард, самара

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.