Самарская область вновь передает 4 га земли в Самаре компании СИНКО
Самарская область продлевает срок аренды земельного участка площадью 39 725 кв. метров на ул. Советской Армии, 300 в Самаре. Землю по просьбе СИНКО вновь передадут компании без торгов. На участке СИНКО реконструирует больницу восстановительного лечения.
В первый раз участок под недостроенной больницей СИНКО получила в 2015 г., когда был заключен договор концессии с областными властями. На 25 лет. Срок первого арендного соглашения истек в декабре 2016 г.
Как пояснили Самара. ру в СИНКО, больницу «Медгард» с профилем восстановительного лечения компания планирует открыть уже к концу весны. Строительные работы велись параллельно с оформлением бумаг, сказал собеседник Самара. ру.
Теги: синко, земля, медгард, самара
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