Вчера, 15:16

Жилые комплексы «Исторический квартал» и «Молодежный-1» в Самаре исключают

Минстрой Самарской области собирается исключить из списка проблемных 8 объектов долевого строительства в Самаре и один – в Тольятти. Это:

1. Жилая застройка - Самара, 3 микрорайон, пос. Братьев Кузнецовых, д. 4, 10, 18 (по генплану)

2. Жилой дом - Самара, ул. Буянова/ ул. Рабочая, 2 очередь

3. Жилой комплекс - Тольятти, ул. Баныкина, 4 очередь

4. Жилая застройка «Исторический квартал» - Самара, квартал 88, ул. Ленинская/ Рабочая/ Братьев Коростелевых/ Красноармейская

5. Жилой дом - Самара, ул. Ленинская, 43

6. Жилой дом - Самара, ул. Самарская, 95-97

7. Жилой дом - Самара, ул. Радонежская, № 1

8. Жилой дом - Самара, ул. Партизанская, д. 177 - 179

9 . Жилой комплекс «Молодежный – 1» - Самара, пр. Кирова/ ул. Молодежная

До 10 февраля принимает предложения по поводу проекта постановления об исключении этих домов из списка проблемных.

Теги: минстрой самарской обалсти, проблемные долевки

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