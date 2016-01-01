Жилые комплексы «Исторический квартал» и «Молодежный-1» в Самаре исключают
Минстрой Самарской области собирается исключить из списка проблемных 8 объектов долевого строительства в Самаре и один – в Тольятти. Это:
1. Жилая застройка - Самара, 3 микрорайон, пос. Братьев Кузнецовых, д. 4, 10, 18 (по генплану)
2. Жилой дом - Самара, ул. Буянова/ ул. Рабочая, 2 очередь
3. Жилой комплекс - Тольятти, ул. Баныкина, 4 очередь
4. Жилая застройка «Исторический квартал» - Самара, квартал 88, ул. Ленинская/ Рабочая/ Братьев Коростелевых/ Красноармейская
5. Жилой дом - Самара, ул. Ленинская, 43
6. Жилой дом - Самара, ул. Самарская, 95-97
7. Жилой дом - Самара, ул. Радонежская, № 1
8. Жилой дом - Самара, ул. Партизанская, д. 177 - 179
9 . Жилой комплекс «Молодежный – 1» - Самара, пр. Кирова/ ул. Молодежная
До 10 февраля принимает предложения по поводу проекта постановления об исключении этих домов из списка проблемных.
Теги: минстрой самарской обалсти, проблемные долевки
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