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 27 января 2017, 15:00 
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Автомбилистам дадут скидку за оформление услуг в электронном виде

С января граждане могут оплатить госпошлину за регистрационные действия с автомобилем, а также при обмене и получении водительских удостоверений со скидкой в 30%.

Скидку дадут только в случае подачи заявления через единый портал госууслуг. Оплата должна пройти по безналу -  по банковской карте, с помощью телефона, либо электронного кошелька.

 

Теги: госуслуги, скидка, права

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