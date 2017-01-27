27 января 2017, 15:00
Автомбилистам дадут скидку за оформление услуг в электронном виде
Автомбилистам дадут скидку за оформление услуг в электронном виде
С января граждане могут оплатить госпошлину за регистрационные действия с автомобилем, а также при обмене и получении водительских удостоверений со скидкой в 30%.
Скидку дадут только в случае подачи заявления через единый портал госууслуг. Оплата должна пройти по безналу - по банковской карте, с помощью телефона, либо электронного кошелька.
Теги: госуслуги, скидка, права
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