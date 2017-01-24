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Долг Октябрьска превысил план на 12 млн рублей

В 2016 г. Октябрьск получил в доходную часть городского бюджета 520,841 млн рублей. При этом сам город пополнил доходную часть бюджета только на четверть – 118,011 млн рублей. Остальные 402,830 млн рублей – это безвозмездные поступления.

Большей частью безвозмездных поступлений распоряжался МКУ «Комитет по архитектуре, строительству, ЖКХ…» - 244, 469 млн рублей.

Израсходовал город в прошлом году 537,101 млн рублей. Дефицит бюджета – 16,259 млн рублей.

На 1 января долг города составил 109,939 млн рублей. Из них 27,180 млн – долги коммерческим банкам, а 82,759 млн рублей – долг по бюджетному кредиту из бюджета Самарской области.

В декабре 2015 г. Октябрьск утвердил доходы городского бюджета на 2016 г. в объеме 276,306 млн рублей, расходы – 279,695 млн рублей, дефицит – 3,389 млн рублей. Плюс из областного бюджета в 2016 г. город ждал 138,378 млн рублей в качестве межбюджетных трансфертов. И такую же сумму - в качестве безвозмездных поступлений. В сумме это 276,756 млн рублей, то есть больше, чем весь объем доходной части бюджета.

В течение года сумма внутреннего муниципального долга не должна была превышать 113,978 млн рублей, а к 1 января 2017 г. она должен быть не больше 97,072 млн, - так планировал Октябрьск при принятии прошлогоднего бюджета. На обслуживание долгов в прошлом году город планировал направить 5,276 млн рублей из муниципальной казны.

Теги: Октябрьск, бюджет, 2016

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