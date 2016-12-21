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Выкопать могилу в Октябрьске можно за 4500 рублей

Администрация Октябрьска с 24 января утвердила тариф «на выполнение работ по копке одной могилы на кладбищах города» для МУП «Бюро ритуальных услуг».

Выкопать могилу теперь муниципальное предприятие может за 4500 рублей.

Теги: октябрьск, тариф, могилы

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