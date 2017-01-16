Главное за сегодня: 
За окном: -10, завтра: -9
 Сегодня, 18:05 
Рейтинг: 0 
Самарцев просят не выходить на лед

Главное управление МЧС России по Самарской области просит любителей зимней рыбалки, а также желающих прогуляться на другой берег Волги, воздержаться от выхода на лед.

"В этом году зима нестабильна, низкие температуры сменяются резким потеплением и наоборот, в связи с чем, опасность выхода на лед значительно возрастает", - отмечают спасатели.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области -

8 (846) 337-72-82.

Единый телефон доверия Приволжского регионального центра МЧС России -

8 (831) 469-17-78.

Теги: лед, мчс

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios