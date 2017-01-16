Самарцев просят не выходить на лед
Главное управление МЧС России по Самарской области просит любителей зимней рыбалки, а также желающих прогуляться на другой берег Волги, воздержаться от выхода на лед.
"В этом году зима нестабильна, низкие температуры сменяются резким потеплением и наоборот, в связи с чем, опасность выхода на лед значительно возрастает", - отмечают спасатели.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области -
8 (846) 337-72-82.
Единый телефон доверия Приволжского регионального центра МЧС России -
8 (831) 469-17-78.
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