Сегодня, 18:05

Самарцев просят не выходить на лед

Главное управление МЧС России по Самарской области просит любителей зимней рыбалки, а также желающих прогуляться на другой берег Волги, воздержаться от выхода на лед.

"В этом году зима нестабильна, низкие температуры сменяются резким потеплением и наоборот, в связи с чем, опасность выхода на лед значительно возрастает", - отмечают спасатели.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области -

8 (846) 337-72-82.

Единый телефон доверия Приволжского регионального центра МЧС России -

8 (831) 469-17-78.

Теги: лед, мчс

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