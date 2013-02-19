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Самарских выпускников зовут в полицию

28 января в Самарском кадетском корпусе МВД России  пройдет День открытых дверей, в котором примут участие представители Нижегородской академии МВД России.

Учащихся выпускных классов и желающих поступить в Нижегородскую академию МВД России приглашают на ознакомительное мероприятие.

Адрес: п. Управленческий, ул. Академика Кузнецова, 32, строение 1.

Теги: академия мвд, кадетский корпус

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