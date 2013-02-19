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Самарских выпускников зовут в полицию
Самарских выпускников зовут в полицию
28 января в Самарском кадетском корпусе МВД России пройдет День открытых дверей, в котором примут участие представители Нижегородской академии МВД России.
Учащихся выпускных классов и желающих поступить в Нижегородскую академию МВД России приглашают на ознакомительное мероприятие.
Адрес: п. Управленческий, ул. Академика Кузнецова, 32, строение 1.
Теги: академия мвд, кадетский корпус
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