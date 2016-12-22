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В Самарской области изъяли 1300 литров спиртосодержащих жидкостей

За январь региональное Управление Роспотребнадзора сняло с прилавков торговых точек Самарской области 1298 литров непищевой спиртосодержащей продукции. Из них косметической продукции - 250,7 литров и стеклоомывающей жидкости, содержащей метанол — 1048 литров. Вся продукция была конфискована, составлены протоколы, которые направлены в суд для вынесения штрафных санкций.

«Речь идет не об аптечном боярышнике, а о косметическом. Немаловажной причиной, почему люди используют продукцию не по назначению, является пищевая ассоциация в названии непищевой продукции, как например, в лосьонах «Хлебный» или «Огуречный», - пояснила врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.

К 23 января Управление проверило 686 объектов, реализующих непищевую спиртосодержащую продукцию, и 174 объекта, производящих стеклоомывающую жидкость.

По данным губдумы, на территории региона работают около 1805 объектов, которые потенциально могут продавать опасную продукцию.

Теги: роспотребнадзор, боярышник

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