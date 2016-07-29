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В Самарской области снижаются и смертность, и рождаемость

В 2016 г. ЗАГС Самарской области зарегистрировал 127 784 акта гражданского состояния. Из них: о рождении – 40 697 актов;  о смерти –  44 503; о заключении брака –  21 554 акта; о расторжении брака – 14 070.

Количество смертей по сравнению с 2015 г. уменьшилось на 2,7% (на 1224). Но при этом, количество зарегистрированных актов о рождении снизилось на 747 (- 1,8 %).

«В Тольятти количество зарегистрированных актов о рождении (9304 акта) превышает количество актов о смерти (8254 акта) на 12,7 %. Данная тенденция сохраняется уже более десяти лет. Также количество актов о рождении больше числа актов о смерти в в Самаре (5 %),  Кинеле  (на 14,5 %) и Волжском районе (на 2,4 %).

Зарегистрировано рождение 51 % мальчиков и 49 % девочек. 558 семей региона пополнились близнецами. Из них 551 двойня и 7 троен.

 

Теги: загс, рождаемость

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