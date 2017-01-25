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Dexter пока не будет летать из Самары в Ижевск

Авиакомпания «Авиа Менеджмент групп» (Dexter) намерена возобновить полеты по Приволжскому федеральному округу с 6 февраля (ранее назывался срок открытия рейсов 1 февраля).

Единственный рейс авиакомпании из Самары в Ижевск пока не запланирован. На этом направлении по программе субсидируемых авиаперевозок по ПФО Dexter летал 5 раз в неделю. Это направление из Самары в Удмуртию субсидировало правительство Самарской области (в обратном направлении – Удмуртия).

«Dexter» планирует возобновить ряд маршрутов, которые выполнялись в прошлом году, по мере завершения необходимых согласований с региональными властями. О результатах работы мы сообщим дополнительно», - сообщает авиакомпания, не уточняя направления полетов.

Росавиация ограничила действие сертификата авиакомпании «Авиа Менеджмент групп» (Dexter) с 12 декабря по 20 января 2017 г. Решение ведомство вынесло после проверки базовых объектов авиакомпании и вынесенного в ноябре заключения о ее финансово-экономическом состоянии.

19 января Росавиация продлила ограничение действия сертификата до 21 февраля.

Теги: Dexter, самара, ижевск

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