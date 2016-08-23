Сегодня, 11:04

Из Самары в Болгарию и Испанию

Росавиация, как и год назад, планирует выдать допуски трем авиакомпаниям на чартерные перевозки из Самары в Болгарию (Бургас) – «Икар», «Северный ветер» и «Азур эйр». С 15 мая по 16 сентября. На направлении с 2015 г. работают «Уральские авиалинии» с ежедневными полетами. «Икар» и «Северный ветер» просят разрешения на перелеты два раза в неделю, «Азур эйр» - два.

В летнюю навигацию (26 марта – 28 октября) могут получить допуск на чартерные полеты по маршруту «Самара-Барселона» две авиакомпании – «Азур эйр» и «Роял Флайт». Обе планируют совершать перелеты в Испанию дважды в неделю. «Роял Флайт» работал на этом маршруте летом 2016 г.

Отозвать допуск Росавиация планирует у «Уральских авиалиний» на маршруте «Самара-Римини (Италия)». Авиакомпания получила допуск на регулярные полеты на этом направлении в сентябре 2015 г. Но так и не полетела, говорится в документах Росавиации.

Теги: росавиация, авиакомпания, бургас, Барселона, римини

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