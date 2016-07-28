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Назначен начальник МБУ "Куйбышевский"

Постановлением администрации Куйбышевского района на должность главы МБУ "Куйбышевский" назначен Алексей Ким. МБУ учреждено 12 января этого года. Адрес -ул.Калининградская, 28.

Основные цели создания:

- хозяйственное обслуживание администрации Куйбышевского района и Совета депутатов Куйбышевского района;

- транспортное обслуживание администрации и Совета депутатов Куйбышевского района;

- информационное  и  программное сопровождение  деятельности администрации района;

- организация облуживания, эксплуатации и технического оснащения объектов, включенных в реестр муниципального имущества Куйбышевского района, и обустройство прилегающих к ним территорий.

 

Теги: куйбышевский район, мбу куйбышевский

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