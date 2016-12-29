Вчера, 10:10

150 рублей в день стоит детсад в Самаре

В этом году родители (законные представители) будут платить за присмотр и уход за ребенком в муниципальных детсадах по 150 рублей в день. Такое решение приняла горадминистрация Самары. В эту сумму входит:

1. затраты на питание – 134 рубля в день. Родители платят только за фактическое количество дней посещения ребенком детсада;

2. иные затраты – 16 рублей в день. Это постоянная величина, рассчитывается исходя из количества рабочих дней в месяц и не зависит от того, сколько дней ребенок посетил детсад.

50% от установленного размера платы за детсад (75 рублей) будут платить:

семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, где среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Самарской области «в расчете на душу населения на первое число текущего квартала». Для получения льготы родители должны предоставить в детсад справку о размере дохода семьи.

Освобождены от платы за детсад:

1) дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией;

2) родители–инвалиды 1 и 2 группы (оба родителя);

3) родители, «занимающие должности (профессии), не отнесенные к должностям педагогических работников», в муниципальных детсадах.

Теги: детсад, плата на 2017 год, администрация Самары

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.