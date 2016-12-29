5
150 рублей в день стоит детсад в Самаре
В этом году родители (законные представители) будут платить за присмотр и уход за ребенком в муниципальных детсадах по 150 рублей в день. Такое решение приняла горадминистрация Самары. В эту сумму входит:
1. затраты на питание – 134 рубля в день. Родители платят только за фактическое количество дней посещения ребенком детсада;
2. иные затраты – 16 рублей в день. Это постоянная величина, рассчитывается исходя из количества рабочих дней в месяц и не зависит от того, сколько дней ребенок посетил детсад.
50% от установленного размера платы за детсад (75 рублей) будут платить:
семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, где среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Самарской области «в расчете на душу населения на первое число текущего квартала». Для получения льготы родители должны предоставить в детсад справку о размере дохода семьи.
Освобождены от платы за детсад:
1) дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией;
2) родители–инвалиды 1 и 2 группы (оба родителя);
3) родители, «занимающие должности (профессии), не отнесенные к должностям педагогических работников», в муниципальных детсадах.
Теги: детсад, плата на 2017 год, администрация Самары
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
26 января 2017, 13:14
Самарским чиновникам привезли канцтовары почти на 2 млн рублей.
Комментариев: 0
|Продуктовые наборы к Новому, 2018 году, поставит в мэрию Самары ООО «Эстайр»
26 января 2017, 11:29
|В детсаду Крутых Ключей практиковали поборы с родителей
19 января 2017, 09:03
|16 января будут распределять места в детсады Самары
8 января 2017, 13:27
|Минобразования Самарской области переплатило частным детсадам 167 млн рублей
29 декабря 2016, 11:01
|Самарцев просят не выходить на лед
Вчера, 18:05
|В Тольятти пройдет митинг против повышения тарифов ЖКХ
Вчера, 17:44
|Кто может пройти диспансеризацию в этом году
Вчера, 17:15
|Самарских выпускников зовут в полицию
Вчера, 16:49
|Жилые комплексы «Исторический квартал» и «Молодежный-1» в Самаре исключают
Вчера, 15:16