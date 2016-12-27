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В Самарской области накопилось 1,12 млрд рублей долгов по алиментам

В 2016 г. Управление Федеральной службы судебных приставов завело более 25 тыс. исполнительных производств на должников по алиментов. В общем они задолжали 1,124 млрд рублей. Удалось закрыть 14,5 тыс. производств и взыскать 260 млн рублей.

Напомним, 15 июля 2016 г. вступил в силу закон, который ввел административную ответственность за неуплату алиментов. За прошедший год было составлено 703 протокола и возбуждено 746 уголовных дел. 650 должников были привлечены к обязательным работам.

Узнать о своих долгах можно на официальном сайте УФССП России по Самарской области в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Теги: алименты, приставы

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