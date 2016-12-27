Главное за сегодня: 
За окном: -10, завтра: -9
 Сегодня, 09:32 
Рейтинг: 0 
В Самарской области накопилось 1,12 млрд рублей долгов по алиментам

В 2016 г. Управление Федеральной службы судебных приставов завело более 25 тыс. исполнительных производств на должников по алиментов. В общем они задолжали 1,124 млрд рублей. Удалось закрыть 14,5 тыс. производств и взыскать 260 млн рублей.

Напомним, 15 июля 2016 г. вступил в силу закон, который ввел административную ответственность за неуплату алиментов. За прошедший год было составлено 703 протокола и возбуждено 746 уголовных дел. 650 должников были привлечены к обязательным работам.

Узнать о своих долгах можно на официальном сайте УФССП России по Самарской области в разделе  «Банк данных исполнительных производств».

 

Теги: алименты, приставы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios