27 января 2017, 17:15

Кто может пройти диспансеризацию в этом году

В 2017 г. диспансеризацию могут пройти люди, год рождения которых: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921.



Диспансеризацию можно проходить только в том учреждении, куда вы прикреплены по полису ОМС. Работающим гражданам работодатель обязан предоставить оплачиваемый отгул.

Перечень услуг по диспансеризации можно посмотреть на сайте регионального минздрава.

Для справки:

Диспансеризация - это система медицинских мероприятий, проводимая лечебными учреждениями в целях своевременной диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Диспансеризация предусматривает осмотр такими специалистами как терапевт или врач общей практики, акушер-гинеколог, хирург, невролог, офтальмолог, а также лабораторные и инструментальные исследования (УЗИ, маммография, ЭКГ и др.).

Диспансеризацию каждые три года могут проходить мужчины и женщины, начиная с 21 года.

Теги: диспансеризация, минздрав

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.