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30 млн рублей из бюджета Самары направят на информационную поддержку

Почти 20 млн рублей из бюджета Самары направят в этом году на информационную поддержку в СМИ деятельности городской думы. Еще 10 млн рублей – на освещение работы городской администрации. В печатных СМИ и на телеканалах.

На сайте госзакупок опубликованы итоги 9 электронных аукционов. В каждом из них был только один участник, поэтому договоры заключены по максимальной цене. Один контракт получило СМИ из Тольятти.

В середине ноября гордума утвердила бездефицитный бюджет на 2017 г. Доходы и расходы запланированы на уровне 13,707 млрд рублей.

По данным департамента экономики и финансов администрации Самары, город получил в 2016 г. в доходную часть бюджета 23,793 млрд рублей (9,749 млрд из них город получил в виде безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, собственных доходов у Самары – 13,959 млрд рублей), а израсходовал 23,727 млрд рублей.

Размер муниципального долга по данным Минфина Самарской области на 1 октября 2016 г. – 6,572 млрд рублей. В мониторинге показателей исполнения муниципальных бюджетов за третий квартал прошлого года указано, что Самара неэффективно израсходовала на управление 440,1 млн рублей.

Теги: бюджет Самары, информподдержка

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