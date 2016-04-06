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Елховский молокозавод оштрафовали за сметану

Елховский молокозавод оштрафуют на 300 тыс. рублей. Апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение первой инстанции по иску самарского управления Россельхознадзора.

Штраф молокозаводу ведомство выписала за сметану, которая «по жирно-кислотному составу жировой фазы не соответствует молочному жиру. Фактически это означает, что продукт был разбавлен растительным жиром». «Такая сметана потенциально несет угрозу жизни и здоровью потребителей», - уверяет Россельхознадзор.

В декабре 2015 г. Россельхознадзор не нашел необходимого количества молочного жира в сметане, снежке, кефире и молоке ООО "Елховский молокозавод».

В апреле 2016 г. ведомство нашло в молоке для младенцев на молочной кухне №1 ГБУЗ Самарской области "Самарская медико-санитарная часть №5 "Кировского района" на ул. Республиканская, 56 повышенное содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

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Теги: елховский молокозавод, сметана, россельхознадзор

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