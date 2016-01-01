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230 квартир для переселенцев из ветхого жилья отдать Самаре позже

Департамент градостроительства Самары вновь перенес срок передачи муниципалитету квартир для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. На 20 марта.

Вчера на сайте госзакупок были размещены обновленные сообщения о двух аукционах на покупку 230 квартир (общая сумму – 245,478 млн рублей). Срок передачи готового жилья муниципальным властям был сдвинут на 15 февраля (в декабре планировали 31 января).

Сообщения о поиске застройщиков департамент разместил в конце декабря 2016 г. На 221,279 млн рублей планируется купить 218 квартир (1, 2х и 3х-комнатных) общей площадью 6636,65 кв. м, жилой – 4234 кв. м. На 24,199 млн рублей – еще 12 квартир общей площадью 725,79 кв. м, жилой – 325 кв. м.

Дома, где планируется купить квартиры, должны быть построены не ранее 2016 г. Гарантийный срок на квартиры – 5 лет, на внутридомовое оборудование – 3 года.

Теги: переселенцы, Самара, аукционы, ветхое и аварийное жилье

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