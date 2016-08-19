Спорткомплекс стадиона "Локомотив" требует ремонта
Спортивный комплекс на стадионе "Локомотив" в полную мощность не работает, спортзалы загружены на 80-90%, сообщает самарская губдума. В здании требуют ремонта системы отопления, водоснабжения, канализации, а также электрохозяйство. Также нужно менять спортоборудование и делать косметический ремонт помещений.
"Проведение указанных работ необходимо для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в целях внесения стадиона «Локомотив» во Всероссийский реестр объектов спорта", - отмечает пресс-служба Губернской думы.
Недвижимое имущество комплекса стадиона «Локомотив» передано ГБУ Самарской области «Школа высшего спортивного мастерства №1». С 1 января здесь уже проводятся занятия по следующим видам спорта: спорт глухих (дисциплина футбол), легкая атлетика, гребной спорт, фехтование, ОФП, баскетбол, единоборства, художественная гимнастика, танцевальный спорт.
Ранее СК «Локомотив» находился в собственности ОАО «Российские железные дороги». В конце апреля 2016 г. появилась информация о возможной продаже стадиона и расположенного рядом здания облправительству. Тогда сообщалось, что продав спорткомплекс, РЖД оставит за собой право собственности на здание с плавательным бассейном.
В октябре ОАО «РЖД» озвучила цену объекта - 180 млн рублей. СК продали облправительству в рассрочку на 10 лет с ежегодным платежом в размере 18 млн рублей.
Средства — по 18 млн рублей в год — предусмотрели поправками в бюджет на 2016 г. и плановый период 2017—2018 гг.
Тогда назывался и планируемый объем загруженности стадиона "Локомотив" на выполнение госзадания (работа ШВСМ №1) - до 80%. В свободное от выполнения госзадания время стадион будет оказывать услуги населению, сообщалось в октябре прошлого года.
Теги: локомотив
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
27 октября 2016, 13:18
Сегодня решится судьба "Крыльев" в четвертьфинале Кубка России
Комментариев: 0
|Самарская область купит «Локомотив» за 180 млн рублей
20 октября 2016, 11:11
|"Лада" по буллитам проиграла "Локомотиву"
9 сентября 2016, 09:13
|"Крылья" снова "пролетели" мимо победы
22 августа 2016, 09:03
|Болельщиков "Крыльев" на игру с "Локомотивом" пустят бесплатно
19 августа 2016, 17:08
|"Гости из прошлого" с чучелами приехали в Тольятти
Сегодня, 17:52
|ИКЕА снизила цены
Сегодня, 17:32
|Радио "Самара Максимум" заменит "Шансон" в Тольятти
Сегодня, 13:50
|Самарских школьников отправят в "Артек"
Сегодня, 11:03
|Самарские студотряды хотят строить «Гагарин-центр»
Сегодня, 10:21