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Спорткомплекс стадиона "Локомотив" требует ремонта

Спортивный комплекс на стадионе "Локомотив" в полную мощность не работает, спортзалы загружены на 80-90%, сообщает самарская губдума. В здании требуют ремонта системы отопления, водоснабжения, канализации, а также электрохозяйство. Также нужно менять спортоборудование и делать косметический ремонт помещений.

"Проведение указанных работ необходимо для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в целях внесения стадиона «Локомотив» во Всероссийский реестр объектов спорта", - отмечает пресс-служба Губернской думы.

Недвижимое имущество комплекса стадиона «Локомотив» передано ГБУ Самарской области «Школа высшего спортивного мастерства №1». С 1 января здесь уже проводятся занятия по следующим видам спорта: спорт глухих (дисциплина футбол), легкая атлетика, гребной спорт, фехтование, ОФП, баскетбол, единоборства, художественная гимнастика, танцевальный спорт.

Ранее СК «Локомотив» находился в собственности ОАО «Российские железные дороги». В конце апреля 2016 г. появилась информация о возможной продаже стадиона и расположенного рядом здания облправительству. Тогда сообщалось, что продав спорткомплекс, РЖД оставит за собой право собственности на здание с плавательным бассейном.

В октябре ОАО «РЖД» озвучила цену объекта - 180 млн рублей. СК продали облправительству в рассрочку на 10 лет с ежегодным платежом в размере 18 млн рублей.



Средства — по 18 млн рублей в год — предусмотрели поправками в бюджет на 2016 г. и плановый период 2017—2018 гг.

Тогда назывался и планируемый объем загруженности стадиона "Локомотив" на выполнение госзадания (работа ШВСМ №1) - до 80%. В свободное от выполнения госзадания время стадион будет оказывать услуги населению, сообщалось в октябре прошлого года.

Теги: локомотив

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