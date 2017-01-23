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Радио "Самара Максимум" заменит "Шансон" в Тольятти

Радиостанция "Самара-Максимум" возвращается в Тольятти. Ориентировочная дата запуска вещания  - 1 марта.

"Самара-Максимум" прекратило вещание в Тольятти более 12 лет назад - в мае 2004 года, уступив эфир более массовому формату "Шансона".

"Однако, после смены формата права на лицензию и соответственно возможности для смены формата сохранили прежние владельцы ООО "СДК" (Константин Лукин и др.)", - сообщается в паблике "Радио и телевидение в Самаре и Самарской области".

 

Теги: самара максимум, шансон, тольятти

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