Радио "Самара Максимум" заменит "Шансон" в Тольятти
Радиостанция "Самара-Максимум" возвращается в Тольятти. Ориентировочная дата запуска вещания - 1 марта.
"Самара-Максимум" прекратило вещание в Тольятти более 12 лет назад - в мае 2004 года, уступив эфир более массовому формату "Шансона".
"Однако, после смены формата права на лицензию и соответственно возможности для смены формата сохранили прежние владельцы ООО "СДК" (Константин Лукин и др.)", - сообщается в паблике
Теги: самара максимум, шансон, тольятти
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