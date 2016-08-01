Самарским чиновникам привезли канцтовары почти на 2 млн рублей.
ООО «Офис-сервис» победило в аукционе, объявленном горадминистрацией Самары на поставку канцтоваров для 9-ти ее подразделений. Цена победителя была самой низкой из трех заявок, поступивших на аукцион – 1,974 млн рублей. При объявлении аукциона начальная цена составляла 2,9 млн рублей.
Кроме ручек, карандашей и конвертов, более всего работникам администрации нужны папки всех видов, дыроколы и скоросшиватели.
Судя по документации, поставить канцтовары в мэрию победитель аукциона должен был с 9 по 19 января. Протокол подведения итогов аукциона от 20 декабря опубликован на сайте закупок только сегодня.
Теги: администрация Самары, канцтовары
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