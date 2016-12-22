В Самарской области стало больше безработных
С 18 по 24 января численность безработных в Самарской области увеличилась на 237 человек и к 25 января достигла 22,1 тыс. человек. Средний уровень безработицы – 1,3%. Количество вакансий - 29,7 тыс. единиц.
В Самаре 4523 зарегистрированных безработных, на которых приходится 19 142 вакансии, уровень безработицы – 0,7.
В Тольятти количество безработных – 7773 – вдвое превышает число вакансий – 3469. Уровень безработицы - 1,9.
Больше всего вакансий есть в Волжском районе – 1191 на 174 безработных, уровень безработицы самый низкий в регионе – 0,3.
Самая напряженная ситуация в Большечерниговском районе – 427 безработным предлагают всего 74 вакансии. Уровень безработицы более чем в 10 раз выше, чем в Волжском районе – 3,2.
Теги: вакансии, безработица
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