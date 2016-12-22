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В Самарской области стало больше безработных

С 18 по 24 января численность безработных в Самарской области увеличилась на 237 человек и к 25 января достигла  22,1 тыс. человек. Средний уровень безработицы – 1,3%. Количество вакансий - 29,7 тыс. единиц.

В Самаре 4523 зарегистрированных безработных, на которых приходится 19 142 вакансии, уровень безработицы – 0,7.

В Тольятти количество безработных – 7773 – вдвое превышает число вакансий – 3469. Уровень безработицы - 1,9.

Больше всего  вакансий есть в Волжском районе – 1191 на 174 безработных, уровень безработицы самый низкий в регионе – 0,3.

Самая напряженная ситуация в Большечерниговском районе – 427 безработным предлагают всего 74 вакансии. Уровень безработицы более чем в 10 раз выше, чем в Волжском районе – 3,2.

 

Теги: вакансии, безработица

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