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Трамвайной линии на Московском шоссе в Самаре добавили две недели

Подрядчика, который будет строить трамвайную линию вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена» выберут 17 февраля. Ранее сообщалось, что итоги аукциона подведут 6 февраля.

Изменились и сроки строительства линии. Подрядчику дали дополнительно 2 недели. Сдать готовую линию со всеми сопутствующими объектами он должен теперь не позднее 15 марта 2018 г. (ранее назывался срок – 1 марта 2018 г.).

Начальная максимальная цена электронного аукциона не изменилась - 741,063 млн рублей.

В списке работ, говорится в документации к аукциону, - прокладка сетей водоотведения, канализации, связи и освещения, снос строений, сооружений (30 металлических гаражей и кирпичных нежилых строений) и зеленых насаждений (100 деревьев), устройство трамвайного полотна на повороте с ул. Ташкентской на Московское шоссе, вдоль Московского шоссе и на разворотном кольце, установка остановочных павильонов, устройство тротуаров, озеленение и др. работы.

Теги: трамвайная линия, Самара, аукцион

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