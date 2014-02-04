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ИКЕА снизила цены

 

С 26 января более тысячи наименований товаров во всех магазинах ИКЕА станут дешевле. Часть ассортимента  будут продавать со скидкой 15–20%, а некоторая продукция подешевеет на 40%.

В компании уверяют, что "снижение не является временной маркетинговой акцией или распродажей, а носит долгосрочный характер".

 

 

Теги: икеа, снижение цен

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