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Минпромторг России пока не будет поддерживать новую Chevrolet Niva

Информация о господдержке запуска в Тольятти производства Chevrolet Niva оказалась преждевременной.

«В настоящее время какие-либо решения о государственной поддержке ЗАО «Джи Эм – АвтоВАЗ» путём предоставления государственных гарантий по кредитам на реализацию проекта нового поколения автомобиля Chevrolet Niva отсутствуют», - цитирует Минпромторг портал promvest.info.

Напомним, на днях «Автостат» сообщил, что Минпромторг РФ дал госгарантии "Джи Эм-АвтоВАЗ" на организацию производства внедорожника Chevrolet Niva нового поколения. Положительное заключение, а также другая информация по проекту направлена в правительство РФ, сообщалось 24 января. По данным издания, начало серийного производства наметили на январь 2019 г.

Производство новой Chevrolet Niva заложили еще в июне 2013 г. в ОЭЗ «Тольятти». Начало производства новой модели намечали на декабрь 2015 г. однако сроки запуска потом неоднократно переносились. Затем Джи Эм-АвтоВАЗ обращался за кредитами к Сбербанку и ВТБ. Компании потребовались 12 млрд рублей, чтобы закончить строительство и оборудовать производственный комплекс под новый автомобиль.

Теги: Chevrolet Niva, минпромторг

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