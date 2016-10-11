Минпромторг России пока не будет поддерживать новую Chevrolet Niva
Информация о господдержке запуска в Тольятти производства Chevrolet Niva оказалась преждевременной.
«В настоящее время какие-либо решения о государственной поддержке ЗАО «Джи Эм – АвтоВАЗ» путём предоставления государственных гарантий по кредитам на реализацию проекта нового поколения автомобиля Chevrolet Niva отсутствуют», - цитирует Минпромторг портал promvest.info.
Напомним, на днях «Автостат» сообщил, что Минпромторг РФ дал госгарантии "Джи Эм-АвтоВАЗ" на организацию производства внедорожника Chevrolet Niva нового поколения. Положительное заключение, а также другая информация по проекту направлена в правительство РФ, сообщалось 24 января. По данным издания, начало серийного производства наметили на январь 2019 г.
Производство новой Chevrolet Niva заложили еще в июне 2013 г. в ОЭЗ «Тольятти». Начало производства новой модели намечали на декабрь 2015 г. однако сроки запуска потом неоднократно переносились. Затем Джи Эм-АвтоВАЗ обращался за кредитами к Сбербанку и ВТБ. Компании потребовались 12 млрд рублей, чтобы закончить строительство и оборудовать производственный комплекс под новый автомобиль.
Теги: Chevrolet Niva, минпромторг
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