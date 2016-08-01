Продуктовые наборы к Новому, 2018 году, поставит в мэрию Самары ООО «Эстайр»
Самарское ООО "Эстайр" поставит администрации города продуктовые наборы к Новому, 2018 году. Компания предложила самую низкую цену за поставку 3140 подарочных наборов – 1,285 млн рублей (начальная цена аукциона - 1,413 млн рублей). Второй участник аукциона – челябинское ООО «Август» - был согласен поставить наборы за 1,293 млн рублей.
Подарочные наборы в мэрии ждут до 26 декабря 2017 г. В наборе: торт вафельный с добавлением орехов арахиса и фундука; шоколадные конфеты в подарочной упаковке с черносливом и ядром грецкого ореха, в шоколадной глазури; конфеты глазированные шоколадной глазурью с желейным корпусом, со вкусом сгущенного молока; чай зеленый байховый, высшего сорта, в пакетиках весом не менее 1,8 г с ярлычками; чай черный байховый, высшего сорта, в пакетиках весом не менее 1,8 г с ярлычками.
Та же компания победила и в другом аукционе. Для самарского Дома ветеранов "Эстайр" поставит 920 коробок шоколадных конфет. За 96 600 рублей (начальная цена - 138 000 рублей). Поставлять наборы подрядчик должен с моента подписания контракта и до 1 декабря 2017 г.
В составе "шоколадных" конфет для ветеранов должны быть: сахар, молоко цельное сгущенное, какао масло, какао тертое, сливки сухие, жиры, молоко обезжиренное сухое, спирт, орех жареный тертый, лактоза, эмульгаторы и ароматизаторы.
Теги: подарочные наборы, администрация Самары
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 13:14
Самарским чиновникам привезли канцтовары почти на 2 млн рублей.
Комментариев: 0
|В Самаре признали неэффективной программу по сохранению культурного наследия
21 ноября 2016, 12:35
|Самара хочет занять 200 млн рублей до ноября 2018 г.
1 ноября 2016, 12:26
|Самара хочет занять 2,2 млрд рублей
31 августа 2016, 15:05
|Базе «Крыльев» на Шушенской приплюсуют еще 271 кв. м
1 августа 2016, 10:20