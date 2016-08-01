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Продуктовые наборы к Новому, 2018 году, поставит в мэрию Самары ООО «Эстайр»

Самарское ООО "Эстайр" поставит администрации города продуктовые наборы к Новому, 2018 году. Компания предложила самую низкую цену за поставку 3140 подарочных наборов – 1,285 млн рублей (начальная цена аукциона - 1,413 млн рублей). Второй участник аукциона – челябинское ООО «Август» - был согласен поставить наборы за 1,293 млн рублей.

Подарочные наборы в мэрии ждут до 26 декабря 2017 г. В наборе: торт вафельный с добавлением орехов арахиса и фундука; шоколадные конфеты в подарочной упаковке с черносливом и ядром грецкого ореха, в шоколадной глазури; конфеты глазированные шоколадной глазурью с желейным корпусом, со вкусом сгущенного молока; чай зеленый байховый, высшего сорта, в пакетиках весом не менее 1,8 г с ярлычками; чай черный байховый, высшего сорта, в пакетиках весом не менее 1,8 г с ярлычками.

Та же компания победила и в другом аукционе. Для самарского Дома ветеранов "Эстайр" поставит 920 коробок шоколадных конфет. За 96 600 рублей (начальная цена - 138 000 рублей). Поставлять наборы подрядчик должен с моента подписания контракта и до 1 декабря 2017 г.

В составе "шоколадных" конфет для ветеранов должны быть: сахар, молоко цельное сгущенное, какао масло, какао тертое, сливки сухие, жиры, молоко обезжиренное сухое, спирт, орех жареный тертый, лактоза, эмульгаторы и ароматизаторы.

Теги: подарочные наборы, администрация Самары

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