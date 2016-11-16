26 января 2017, 11:03

Самарских школьников отправят в "Артек"

Министерство образования Самарской области наградит 30 лучших школьников региона путевками в лагерь "Артек".

Очередная смена - с 16-17 февраля по 8-9 марта.

В конкурсе могут участвовать ученики 5-11 классов от 10 до 17 лет включительно.

Заявки принимаются в Тольятти 26 и 27 января с 9:00 до 15:00 (обед с 12:00 до 13:00) в Ресурсном центре по адресу: бульвар Туполева, 12, кабинет 1. Также документы можно подать через школу, но только в эти дни.

30 января с 10.00 до 16.00 принимают в региональном минобразования (Самара, ул. Куйбышева, 151, каб. 4).

Форму заявки можно скачать здесь.

Все документы из списка нужно предоставить в папке-скоросшивателе и на flash-карте:

- цветные копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка;

- заявление на участие в конкурсе, заполненное синей ручкой;

- согласие на обработку персональных данных, заполненное синей ручкой - в двух экземплярах;

- копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов и грамот;

-характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя образовательного учреждения и печатью организации;

- цветная фотография (размер 10х15).

Путевки оплачивает федеральный бюджет, а расходы на дорогу до Симферополя и обратно - родители.

Медицинские противопоказания для поездки в "Артек" можно узнать на официальном сайте лагеря.

Телефон для справок: (8482) 54-44-33 (3891).

Теги: артек, путевки

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