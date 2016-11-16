Самарских школьников отправят в "Артек"
Министерство образования Самарской области наградит 30 лучших школьников региона путевками в лагерь "Артек".
Очередная смена - с 16-17 февраля по 8-9 марта.
В конкурсе могут участвовать ученики 5-11 классов от 10 до 17 лет включительно.
Заявки принимаются в Тольятти 26 и 27 января с 9:00 до 15:00 (обед с 12:00 до 13:00) в Ресурсном центре по адресу: бульвар Туполева, 12, кабинет 1. Также документы можно подать через школу, но только в эти дни.
30 января с 10.00 до 16.00 принимают в региональном минобразования (Самара, ул. Куйбышева, 151, каб. 4).
Форму заявки можно скачать здесь.
Все документы из списка нужно предоставить в папке-скоросшивателе и на flash-карте:
- цветные копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
- заявление на участие в конкурсе, заполненное синей ручкой;
- согласие на обработку персональных данных, заполненное синей ручкой - в двух экземплярах;
- копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов и грамот;
-характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя образовательного учреждения и печатью организации;
- цветная фотография (размер 10х15).
Путевки оплачивает федеральный бюджет, а расходы на дорогу до Симферополя и обратно - родители.
Медицинские противопоказания для поездки в "Артек" можно узнать на официальном сайте лагеря.
Телефон для справок: (8482) 54-44-33 (3891).
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11 апреля 2017, 17:12
21,22 и 24 апреля можно забронировать льготные путевки для детей
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