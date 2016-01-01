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Самарские студотряды хотят строить «Гагарин-центр»

фото Игоря Казановского

Вчера, в день российского студенчества, губернатор Самарской области Николай Меркушкин встречался с представителями студотрядов Самарской области.

Самарские студенты уже работали на строительстве объектов саммита АТЭС на острове Русский во Владивостоке, принимали участие в возведении объектов летней универсиады в Казани в 2013 г. и зимней Олимпиады в Сочи в 2014 г., их также привлекали к работам на инфраструктурных объектах космодромов Плесецк и Восточный. А в прошлом году самарские студотряды (сейчас в них 1407 человек) работали на строительстве стадиона "Зенит Арена" в Петербурге и малого кольца Московской железной дороги.

"Вы причастны к стройкам, которыми будет гордиться вся страна, и вы, как никто другой, понимаете все те процессы, которые происходят сейчас в России", - сказал Николай Меркушкин. По его словам, региональные власти ценят и поддерживают всех молодых людей, которые активно участвуют во всероссийском движении студенческих отрядов.

"С каждым годом студенческие отряды осваивают все новые направления деятельности, и нам нужна государственная поддержка в части получения дополнительного профессионального образования", - заявил руководитель реготделения молодежной общественной организации "Российские студенческие отряды" Максим Гнатюк. Николай Меркушкин пообещал оказать необходимую поддержку.

Студенты предложили свои услуги при подготовке Самары к ЧМ-2018 и на строительстве «Гагарин-центра». "У нас в этом году запланирован очень большой объем работ по подготовке к чемпионату. Причем предстоит не только завершение строительства стадиона, но и работы по благоустройству территории вокруг него, города в целом", - сказал Николай Меркушкин. Студентам пообещали подготовить предложения о сотрудничестве до середины февраля.

Теги: студотряды

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