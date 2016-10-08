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С кредиторами "Эл Банка" начнут рассчитываться 1 февраля

Расчитываться с кредиторами первой очереди «Эл Банка» будут с 1 февраля по 31 марта 2017 г. включительно. Всего насчитывается 555 кредиторов первой очереди с претензиями на сумму 5,053 млрд рублей.

Всего к 9 января 2017 г. к банку предъявлены требования 773 заявителей на общую сумму 5,499 млрд рублей. Включены в реестр требования 729 кредиторов на 5,297 млрд рублей, в том числе требования 174 кредиторов третьей очереди на 244,6 млн рублей.

«Кроме того, установлены требования 3 кредиторов первой очереди на сумму 1,389 млн рублей и требования 9 кредиторов третьей очереди на сумму 3,367 млн рублей, предъявленные после даты закрытия Реестра, требования 10 кредиторов по субординированным кредитам на 125,669 млн рублей, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех иных кредиторов», - сказано в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Отказано в требованиях на 50,725 млн рублей. Требования на общую сумму 20,163 млн рублей находятся на рассмотрении.

Информацию о порядке и условиях проведения выплат можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05).

«Эл банк» лишили лицензии 5 мая 2016 г.

26 июля арбитражный суд Самарской области признал «Эл банк» банкротом. В банке было открыто конкурсное производство. На тот момент балансовая стоимость активов банка составили 3,790 млрд рублей.

По состоянию на 1 октября конкурсному управляющему (АСВ) были предъявлены требования на 5,454 млрд рублей.

Теги: эл банк, асв, кредиторы

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