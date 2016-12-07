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"Гости из прошлого" с чучелами приехали в Тольятти

27 января в Тольяттинском краеведческом музее откроется выставка «Гости из прошлого». На ней представят объемные и полноразмерные фигуры древних животных, а также чучела современных зверей и птиц.

Животные размещены по времени обитания в Палеозойской, Мезозойской и Кайнозойской эрах.

"Древние рыбы из Девонского периода (жившие более 400 млн лет назад) уступают место амфибиям Стегоцефалам, которые в свою очередь сменяются звероподобным ящером Пермского периода Диметродоном и родоначальником динозавров Эупаркерия. Динозавров Триасового, Юрского периодов и Мезозойской эры сменяют млекопитающее Кайнозойской эры — саблезубый Смилодон. Лисица, волк, медведь, сапсан расскажут о современном этапе эволюции", - сказано в описании экспозиции.

Всего на выставке будет представлено более 30 фигур.

Выставка будет работать до 8 марта в выставочном зале музея по адресу: ул. Баныкина, 14.

Режим работы: вторник-воскресенье с 10:00 до 19:00, понедельник — выходной. Телефон кассы музея: 48-55-62.

Стоимость билетов: взрослый — 170 рублей, детский — 130 рублей. Дети до 3-х лет проходят бесплатно.

Теги: краеведческий музей тольятти, выставка

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