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АСВ подало иск к бывшему главбуху Волжского социального банка

Конкурсный управляющий ООО "Коммерческий Волжский социальный банк" (ВСБ) - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) - подал иск в суд на бывшего главного бухгалтера и члена правления банка Татьяны Гавриловой. Сумма иска - 426,7 млн рублей.

Причина - преднамеренное банкротство банка и выдача в 2011-2013 гг. фиктивных кредитов. Правонарушения совершали Гаврилова и председатель правления банка Валерий Кучканов, но учитывая, что Кучканов 20 ноября 2013 г. скончался, заявление о привлечении к гражданско-правовой ответственности направлено в отношении Гавриловой. Об этом сообшает АСВ.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у ВСБ 2 декабря 2013 г. 27 января 2014 г. по решению арбитражного суда ВСБ был признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ. Крупнейшими кредиторами ВСБ на тот момент являлись Самарский областной фонд жилья и ипотеки (198 млн рублей) и ОАО "Корпорация развития Самарской области" (около 200 млн рублей).

Следственные органы возбудили три уголовных дела по факту хищений в банке. Так, в феврале 2014 г. года возбуждено уголовное дело по факту хищения из хранилища банка более 370 млн рублей. В марте конкурсный управляющий выявил факт недостачи 106 платежных терминалов балансовой стоимостью 7,7 млн рублей. В мае того же года было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» по факту недостачи в банке 1,3 млрд рублей. На эту сумму АСВ выявило факты хищения наличных денежных средств под видом выдачи кредитов физическим лицам.

В конце ноября 2014 г. АСВ выставила на торги имущество ВСБ: ценные бумаги, недвижимость, машины, оргтехнику и памятные монеты.

В октябре 2015 г. АСВ выставило на продажу долги банка.

По данным на 1 января 2017 г. на расчеты с кредиторами ВСБ направлено 711, 983 млн рублей. "В период с 1 октября по 31 декабря 2016 года новое имущество Банка не выявлено, списание не проводилось", отчитывается АСВ.

К началу года в суды подано 435 исковых заявлений на общую сумму 4, 932 млрд рублей задолженности перед ВСБ, удовлетворено 387 исковых заявлений на 3,867 млрд рублей.

Оценочная стоимость оставшегося имущества ВСБ составляет 134,384 млн рублей.

Теги: асв, всб, суд

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