77 домов в Самаре осталось без воды
Как сообщают «Самарские коммунальные системы», сегодня, 26 января, проводятся плановые ремонтные работы в районе ул. Промышленности.
До 17.00 воды не будет по адресам:
- ул. Промышленности: 240, 242, 244, 248, 250, 252, 254, 260а, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 275а, 277, 279, 279а, 235, 239, 245, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 208, 210, 212, 214, 216, 218;
- ул. Сов. Армии 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Малый тупик 102, 106, 108, 124, 119, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;
- ул. Прудовая 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
- ул. Аэродромная 127.
Теги: скс, отключат воду
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