В Самаре с благоустройством дворов все благополучно
Самару не включили в общероссийский список программы благоустройства «Наш двор». Об этом губернатору Самарской области Николаю Меркушкину сообщил член совета Федерации Дмитрий Азаров.
"К сожалению, мы, как успешный субъект, в данном случае не попали в список городов, которым предоставляются федеральные деньги, — сказал Азаров. — Но поскольку инициировалась эта программа фракцией "Единая Россия", состоялся ряд встреч в руководстве партии (с секретарем генсовета и руководителем фракции "ЕР" в Госдуме) и были достигнуты определенные договоренности. Если какие-либо субъекты РФ в срок не предоставят необходимые для участия в программе "Наш двор" документы, либо не подтвердят софинансирование со своей стороны, у нас есть шанс в нее попасть. Мне пообещали, что мы будем первыми в списке", — рассказал сенатор.
Всего на приведение в порядок дворовых территорий в муниципалитетах России в федеральном бюджете на 2017 г. заложено 20 млрд рублей.
Теги: самара, благоустройство дворов, программа
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