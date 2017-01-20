Неизвестные продали муниципальный участок в Горелом Хуторе
Возбуждено уголовное дело «по факту мошеннического отчуждения муниципального земельного участка в поселке Горелый Хутор Самары», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В 2015 г. неустановленные лица зарегистрировали право собственности на земельный участок площадью 600 кв. м в п. Горелый Хутор Красноглинского района, представив в Росреестр «свидетельства о праве собственности на землю в дачном массиве 5А СНТ «Горелый Хутор». А в феврале 2015 г. этот участок продали.
По версии прокуратуры бюджету Самары причинен крупный ущерб на сумму не менее 800 000 рублей.
Теги: горелый хутор, ущерб, самара, прокуратура
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