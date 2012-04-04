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Завтра будут принимать заявления в 1-ые классы школ Похвистнева и 10 районов области

Завтра в 9.00 начнется регистрация заявлений на прием в 1-ые классы государственных школ в: Похвистнево, Похвистневского, Исаклинского, Камышлинского, Клявлинского, Красноярского, Кошкинского, Елховского, Сергиевского, Челно-Вершинского и  Шенталинского районов Самарской области.

Принимать и регистрирвоать заявления будут через Региональный портал государственных услуг Самарской области (РПГУ)- http://pgu.samregion.ru/, напоминает минобразования области.

Теги: 1-ые классы, заявления

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