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Тольяттиазот наградили за помощь детям
«Тольяттиазот» получил общественную награду «Защитник детства» за благотворительную и спонсорскую деятельность в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.
ТоАЗ стал лауреатом в корпоративной категории «за искреннее служение гражданскому долгу, благотворительный вклад в поддержку детства и участие в жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В прошлом году ТоАЗ передал современную функциональную мебель производства собственного мебельного цеха социальному приюту «Дельфин», реабилитационному центру «Гармония» и сызранскому филиалу школы-интерната № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями. ТоАЗ передал этой школе более 260 единиц мебели для обновления спален и помещений для занятий.
Кроме того, завод в очередной раз помог тольяттинской городской больнице №4, оснастив новой мебелью больничные палаты и административные помещения. Ранее предприятие помогло больнице открыть уникальную ЛОР-операционную, обеспечив отделение современной вентиляционной системой, которая поддерживает необходимый микроклимат и стерильный воздух в помещении.
Награду заместителю генерального директора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Юлии Петренко вручил мэр города Сергей Андреев. Глава города особо отметил роль предприятия в реализации социально значимых проектов. «Нам приятно, что наш вклад получил столь высокую оценку общественных организаций и администрации города. Конечно, наша цель – сделать жизнь детей, нуждающихся в помощи, более комфортной и радостной, поэтому поддержка социальных учреждений родного города по-прежнему в числе приоритетов ТоАЗа», - цитирует пресс-служба Юлию Петренко.
Учредитель этой престижной премии Защитник детства», которая существует уже более десяти лет, - Совет женщин при мэрии г. о. Тольятти. Церемония награждения прошла на торжественном мероприятии «Рождественские ангелы», сообщает пресс-служба завода.
На фото: Награду из рук мэра города Сергея Андреева получила от имени предприятия заместитель генерального директора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко.
Теги: тоаз, благотворительность
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