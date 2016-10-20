Вчера, 15:00

Главгосэкспертиза одобрила проект нового Ледового Дворца в Самаре

Главгосэкспертиза РФ одобрила проект универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в Самаре, который планируют построить на территории бывшего Радиоцентра около «Самара Арены».

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», - сказано на сайте ведомства.

Новый спортивный объект будет разделен на семь зон. В состав игровой зоны входят мультифункциональная хоккейная площадка, соответствующая требованиям Международной федерации хоккея на льду, основная и тренировочная арены для керлинга и главная Ледовая арена. Там же будут обустроены хореографический, тренажерный и универсальный залы.

Зрительские трибуны находятся во второй зоне: для посетителей хоккейных матчей предусмотрено 10 тысяч мест. Трибуны в зале для керлинга рассчитаны на 500 мест. В третьей и четвертой зонах будут располагаться помещения для зрителей, вип-сектор и сектор гостевого обслуживания. В остальных зонах разместятся пресс-центр и блок телерадиовещания, административные и инженерно-технологические помещения.

В зимнее время на кровле стилобата главного здания будет работать открытая тренировочно-игровая площадка: все гости комплекса смогут покататься на коньках и принять участие в спортивных состязаниях.

Общая площадь строений и сооружений универсального комплекса составит 74 702,60 кв.м., площадь главного здания — 65 519,00 кв.м.

«Финансирование строительства будет вестись из средств бюджета Самарской области», - отметила Главгосэкспертиза. Точные сроки строительства и стоимость объекта не называются.

Проект планировки территории в районе Радиоцентра №3 в 2013 г. делало ООО «Изыскатель» по заказу ГУПИ «ТеррНИИгражданпроект» (генподрядчик). За проект областной бюджет заплатил 32,349 млн рублей.

Первый этап застройки территории (до 2018 г.), кроме возведения стадиона, подразумевал строительство 10 объектов: двух гостиниц (4-5 звезд), двух автовокзалов, вертолетной площадки, конгрессно-выставочного центра (с залом на 5000 мест, гостиницей на 200 номеров, а также крытыми и открытыми площадками для экспозиций), пожарного депо и комплекса зданий МВД.

Во втором этап застройки (до 2025 г.) проектировщик предусмотрел строительство еще 52 объектов, относящихся к проекту «Гагарин-центра». Помимо ледового дворца, собираются построить многоэтажки, офисный центр, бизнес-инкубатор и т.д.

В сентябре 2016 г. минстрой Самарской области искал проектировщика, который за 2,5 млн рублей должен был внести в готовый проект 17 основных объектов, среди которых были два здания культурно-массового назначения с бассейнами и велотрек.

В июле 2015 г. губернатор Самарской области говоря о сроках строительства в Самаре ледового дворца на 10 тысяч мест, отметил, что его возведение начнется после реконструкции Дворца спорта на Молодогвардейской. «Ледовый же дворец будем строить после этой реконструкции, возможно, даже после возведения футбольного стадиона", - сказал глава региона.

Теги: ледовый дворец, радиоцентр, самара-арена

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