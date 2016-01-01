Покупку 230 квартир для переселенцев из ветхого жилья в Самаре отложили
Департамент градостроительства администрации Самары продлил срок подачи заявок на электронный аукцион по поиску застройщика, у которого город собирается купить 230 квартир. Для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.
Сообщения о поиске застройщиков департамент разместил в конце декабря 2016 г. На 221,279 млн рублей планируется купить 218 квартир (1, 2х и 3х-комнатных) общей площадью 6636,65 кв. м, жилой – 4234 кв. м. На 24,199 млн рублей – еще 12 квартир общей площадью 725,79 кв. м, жилой – 325 кв. м.
Дома, где планируется купить квартиры, должны быть построены не ранее 2016 г. Гарантийный срок на квартиры – 5 лет, на внутридомовое оборудование – 3 года.
Несмотря на то, что оба аукциона теперь планируется провести 16 февраля, застройщик должен передать квартиры городу не позднее 15 февраля. Об этом говорится в проекте муниципального контракта.
Ранее предполагалось получить квартиры не позднее 31 января (первоначально аукционы были назначены на 19 января).
Теги: переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, самара, аукцион, 230 квартир
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