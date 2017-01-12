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Студентам сделают тротуар вдоль трамвайных путей

Активисты ОНФ вместе с представителями Совета обучающихся Самарского университета и сотрудниками департаментов транспорта и благоустройства и экологии прошли тем маршрутом, которым ежедневно пользуются сотни студентов Самарского университета. Студенты уже более 20 лет ходят вдоль трамвайных путей от Постникова оврага до университета на Ново-Садовой по неблагоустроенному участку, на котором нет тротуара.

«В связи с объединением крупнейших региональных вузов и совмещением расписаний занятий студентов между корпусами на Московском шоссе и корпусом на Ново-Садовой, увеличился поток студентов, использующих трамвайный маршрут для перемещения между корпусами», - пишет пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Трамваи, идущие к Ново-Садовой от Московского шоссе, на Постниковом овраге поворачивают в сторону «Звезды». Тратить деньги на билет ради одной остановки многие студенты не хотят.

«Экономя средства, многие студенты от Постникова оврага до Госуниверситета идут пешком вдоль трамвайных путей, где полностью отсутствует пешеходный тротуар, освещение, и другие элементы благоустройства. Студенты вынуждены идти вдоль трамвайного полотна, подвергая неоправданному риску жизнь и здоровье», - рассказал член ревизионной комиссии регионального отделения ОНФ Павел Чумак.

После рейда представители администрации города сообщили ОНФ, что в ближайшее время будет найдено решение по организации безопасного движения пешеходов по участку от Постникова оврага до Университета.

Теги: онф, студенты, тротуар

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