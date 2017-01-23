Сколько осталось мест в тольяттинских школах
В тольяттинских школах осталось к 13.20 оставалось 2882 свободных места для первоклассников. об этом сообщает мэрия города.
Регистрация в первые классы началась сегодня в 9:00 на Портале образовательных услуг. Уже через полчаса тольяттинские родители подали 3103 заявления. Желающих поступить в школы №№ 10, 18, 26, 58, 76, 86, 89 и 93 оказалось больше, чем свободных мест в этих учреждениях, сообщает мэрия.
Чтобы устроить ребенка в выбранную школу, родителям нужно подтвердить заявление. В течение трех рабочих дней после дня регистрации специалисты образовательных учреждений будут принимать оригиналы документов. График и порядок приема нужно уточнять в школах.
Первый этап приема в первые классы завершился в Тольятти 19 декабря — тогда списки первоклассников сформировали 10 тольяттинских школ, за которыми закреплена вся территория города: №№ 6, 9, 19, 37, 38, 51, 57, 67, 77 и 94.
Теги: школы, первоклассники, тольятти
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